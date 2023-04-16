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Spor

Galatasaray'dan zorlu deplasman öncesi prim müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızlı yönetim oyunculara prim ödemesi yapacak.

16 Nisan 2023 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan zorlu deplasman öncesi prim müjdesi
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Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, haftayı 6-0'lık Kayserispor galibiyetiyle kapatırken, gözünü şimdiden ligdeki bir sonraki randevu olan Alanyaspor deplasmanına çevirdi.

Zorlu virajın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı son antrenman oldukça keyifli geçti.

MAÇTAN ÖNCE ÖDEYECEKLER

İdmanda keyifleri iki katına çıkaran müjde ise Erden Timur'dan geldi. Kayserispor zaferinin primi 5 milyon TL olarak belirlendi.

AdanaDemirspor galibiyetinin primlerini, Kayseri sınavından hemen önce hesaplara yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, 5 milyon TL'lik primleri de Alanya deplasmanına gitmeden önce ödemeyi planlıyor.

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