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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği haftanın maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetti.

Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri:

Yarın:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe / Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor / Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor / Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş / Halis Özkahya

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor / Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Bursaspor / Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu

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