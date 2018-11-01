Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği haftanın maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Fırat Aydınus kariyeri boyunca 9 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetti.
Bu maçlarda Fenerbahçe 4 kez kazanırken, Galatasaray 2 kez galip geldi ve 3 maç da berabere bitti.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri:
Yarın:
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe / Fırat Aydınus
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor / Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor / Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş / Halis Özkahya
4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor / Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Bursaspor / Alper Ulusoy
5 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu
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