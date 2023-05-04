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Spor

Galatasaray, Başakşehir müsabakasına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA4 Mayıs 2023 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Galatasaray, Başakşehir müsabakasına hazırlanıyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

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