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Spor

Galatasaray'ı bekleyen yoğun tempo!

Galatasaray, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı maçın ardından zorlu bir fikstüre girecek. Sarı kırmızılıları 29 Aralık'ta Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finaline kadar yoğun bir maç temposu bekliyor.

Fanatik7 Kasım 2023 Salı 09:23 - Güncelleme:
Galatasaray'ı bekleyen yoğun tempo!
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Galatasaray'da gözler deplasmanda oynanacak Bayern Münih maçına çevrilmiş durumda.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı Bayern Münih maçıyla birlikte zorlu da bir fikstüre girmeye hazırlanıyor.

Sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ettiği haftada, Fenerbahçe'nin de evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle, 11. hafta itibarıyla Süper Lig'de zirveyi ele geçiren Galatasaray'ın keyfine diyecek yok. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkma iddiasını sürdüren Sarı kırmızılıları, yıl sonuna kadar nefes kesici bir fikstür bekliyor.

SEZONUN GİDİŞATINI BELİRLEYECEK

Süper Kupa maçı da dahil olmak üzere 3 ayrı kulvarda birbirinden önemli rakiplerle mücadele edecek olan Galatasaray'ın alacağı sonuçlar, sezonun geri kalanındaki gidişatını da büyük ölçüde belirleyecek.

Aslan'ın zorlu fikstürü, Bayern Münih ve Hatay deplasmanlarıyla başlıyor. Ardından içeride Alanyaspor ve Manchester United sınavları var. 14. haftadaki Pendikspor deplasmanında nefes alma şansı bulacak olan Galatasaray, daha sonra zirvenin iddialı takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu maçtan hemen sonraki Kopenhag ve Sivasspor deplasmanları Galatasaray'ı bir hayli zorlayacak.

KUPA FİNALİYLE ARA VERECEK

Bu süreçte Avrupa'daki kaderini belirlemiş olan Aslan, 17. haftada Karagümrük'ü konuk ettikten sonra, 18. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bu derbiden sadece birkaç gün sonra da şu an için Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçında bir Galatasaray - Fenerbahçe kapışması daha yaşanacak. Cim Bom bu maçla birlikte 2023'ü bir kupayla daha kapatmaya çalışacak ve lige ara verilecek.

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