Galatasaray'ı eleyen Benfica Hırvatistan'dan çıkamadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları, 5 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı. Öne çıkan mücadelede Rennes, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'ı ağırladı. Maça ilk 11'de başlayan Mesut, 70 dakika sahada kaldı.

Iwobi'nin 4. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, Sokratis'in 41. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. Rennes'den Bourigeaud'nun bir dakika sonra attığı golle devre arasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Rakibinin bir kişi eksik kalmasının avantajıyla ikinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan Rennes, Monreal'in (kendi kalesine) 65 ve Sarr'ın 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak. Alınan sonuçlar şöyle:

Zenit (Rusya)-Villarreal (İspanya):1-3

Rennes (Fransa)-Arsenal (İngiltere): 3-1

Sevilla (İspanya)-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Benfica (Portekiz): 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Inter (İtalya): 0-0