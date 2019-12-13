‘Galatasaray’ı gören var mı?’

ASLAN’IN farklı PSG yenigisi dış basında geniş yankı buldu:

● France Football: Galatasaray’ı gören var mıydı? Maç boyunca agresiflik sergileyemeyen Türkler, Parisli oyuncuların rahatça oynamasına izin verdiler.

● Le Parisien: Gala gecesi. PSG ilk etabını harika bir şekilde tamamladı. Sahada güçsüz bir Galatasaray vardı.

● L’Equipe: PSG, Galatasaray'ı hasta etti. Fransız ekibi, İstanbul takımının zayıf noktalarından istifade etti.

● Le Monde: Galatasaray’ı sürklase ettiler. PSG’nin güçlü hücum hattı, Galatasaray’ın zaafiyetler taşıyan savunmasından faydalandı.

● Le Figaro: PSG karşılaşmanın keyfini çıkarttı.

● Le Point: Paris Saint Germain, maç boyunca oyunun hakimi olurken, Cim-Bom’u ezdi.

● Daily Mail: PSG Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Galatasaray’a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikada maçı domine etti.

● Marca: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ne tutunma maçıydı. Fakat Neymar ile fark yaratan PSG ile baş edemediler. Türkler sadece maçı izledi.