‘Galatasaray’ı gören var mı?’
Fransızlar, PSG”nin Cim-Bom karşısında çok kolay bir galibiyet aldığını belitirken, “Sahada G.Saray diye bir takım yoktu. Maçın fiyaskosu Türkler’in oyun planıydı. Galatasaray sahada çok güçsüzdü” yorumları yaptı.
- Star Spor
ASLAN’IN farklı PSG yenigisi dış basında geniş yankı buldu:
● France Football: Galatasaray’ı gören var mıydı? Maç boyunca agresiflik sergileyemeyen Türkler, Parisli oyuncuların rahatça oynamasına izin verdiler.
● Le Parisien: Gala gecesi. PSG ilk etabını harika bir şekilde tamamladı. Sahada güçsüz bir Galatasaray vardı.
● L’Equipe: PSG, Galatasaray'ı hasta etti. Fransız ekibi, İstanbul takımının zayıf noktalarından istifade etti.
● Le Monde: Galatasaray’ı sürklase ettiler. PSG’nin güçlü hücum hattı, Galatasaray’ın zaafiyetler taşıyan savunmasından faydalandı.
● Le Figaro: PSG karşılaşmanın keyfini çıkarttı.
● Le Point: Paris Saint Germain, maç boyunca oyunun hakimi olurken, Cim-Bom’u ezdi.
● Daily Mail: PSG Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Galatasaray’a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikada maçı domine etti.
● Marca: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ne tutunma maçıydı. Fakat Neymar ile fark yaratan PSG ile baş edemediler. Türkler sadece maçı izledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.