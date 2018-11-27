Galatasaray'ı Ocak ayı krizi bekliyor

Galatasaray'da yeni bir transfer krizi patlak vermek üzere. Sarı- Kırmızılılar, yaz transfer döneminde, yeterli transfer yapamamış ve taraftarları büyük tepki göstermişti. Cimbom, FFP gereği transferlerini gerçekleştiremediği için büyük sıkıntılar çekti. Galatasaray yönetiminin ocak ayı transfer döneminde de başı ağrıyacak gibi.

ELİNDEN ÇIKARMAK ZORUNDA

Cimbom, finansal fair play gereği transfere 400 bin Euro ayırabiliyor... Mevcut durumda oyuncu satmadan, transfer yapması mümkün değil. Maicon ve Feghouli gibi isimleri satmak zorunda.