Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'da adaylardan biri Manchester United forması giyen Scott McTominay'di, ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin gerçekleşmesini engelledi.

Galatasaray'da bir diğer aday ise Zenit'te forma giyen Wendel olduğu öğrenilmişti, ancak Rus ekibinin astronomik bonservis beklentisi bu transferi de çıkmaza sokuyor.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Barcelona'da forma giyen ve her transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan ile Katalan kulübünün yeni teknik direktörü Hansi Flick bir görüşme gerçekleştirecek.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol Sport'ta yer alan habere göre; mali sorunlarla boğuşan Barcelona'da maaş bütçesini daraltmak için bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Alman tekink adam da yıldız oyuncuya takımdan ayrılmak isterse kolaylık sağlayabileceğini açıklayacak.

Öte yandan Hansi Flick, İlkay Gündoğan'a takımda kalması halinde ilk 11 değil yedek oyuncu statüsünde olacağını da bildirecek.

Bu gelişmelerin ardından harekete geçen Galatasaray, Hansi Flick ve İlkay Gündoğan arasında yapılacak görüşmenin neticesine göre harekete geçecek.