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Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transfer açıklaması! 'Evet teklif aldı'

Galatasaray'ın transfer radarında olduğu iddia edilen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için transfer itirafı geldi.

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Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane 10 numarası Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için transfer açıklaması geldi. Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Mircea Rednic, adı Galatasaray ile anılan Ianis'in babasının takımı Viitorul Constanta'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Mircea Rednic, Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis için şu ifadeleri kullandı; "Ianis için Belçika'dan birkaç tane teklif geldiğine eminim ama diğer ülkelerden gelen teklifler hakkında bilgim yok sadece Belçika'dan teklif aldığını biliyorum"

Dinamo'nun teknik patronu Rednic, Ianis için birçok kulübün de takipte olduğunu bildiğini söyledi. Son günlerde Romanya ekibi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali de bu yaz Ianis'i kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı.

Ianis Hagi, bu sezon 33 maça çıkmış ve takımı Viitorul'a 11 gol 6 asistlik bir katkı vermişti.

(Sporx)

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