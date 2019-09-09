Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının fikstürünü açıkladı.

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ı, Ekim ayında verilecek milli araya kadar zorlu 6 maç bekliyor.

Sarı kırmızılılar, bu süreçteki ilk sınavına Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Galatasaray cuma günü oynayacağı bu maçın ardından, Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacak.

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta çarşamba günü Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak.

Galatasaray bu maçtan 4 gün sonra ise ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ı, ligin 6'ıncı haftasında ise dev bir derbi bekliyor.

28 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı kırmızılılar, bu maçtan üç gün sonra da Paris Saint Germain'le sahasında karşılaşacak.

Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu serisi, 5 Ekim'de Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.

(TRT Spor)