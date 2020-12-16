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Spor

Galatasaray'ın 2 futbolcusunda Covid-19 tespit edildi

Galatasaray, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:34
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Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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