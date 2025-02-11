Galatasaray'ın 210. yabancı futbolcusu Przemyslaw Frankowski

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Fransa'nın Lens takımından Polonyalı Przemyslaw Frankowski'yi 1 milyon avro bedelle geçici kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, böylece 210. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.

Frankowski'nin şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 7 milyon avro olduğu açıklandı.

ÜÇÜNCÜ POLONYALI

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu oldu.

Polonyalı Roman Kosecki ile Marek Godlweski'yi daha önce kadrosunda bulunduran Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin transferiyle tarihindeki Polonyalı oyuncu sayısını 3'e çıkardı.

Frankowski'den önce sarı-kırmızılı takıma gelen son Polonyalı Marek Godlewski, 34 yıl önce Galatasaray forması giydi.



LENS FORMASIYLA BU SEZON 5 GOL KAYDETTİ

Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski, bu sezon 21 maçta görev aldı.

Polonyalı oyuncu, sezon başından beri takımıyla 18 Ligue 1, 2 UEFA Konferans Ligi Elemeleri ve 1 Fransa Kupası maçına çıktı.

Frankowski, 21 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

- Polonya Milli Takımı ile 47 karşılaşmaya çıktı

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Przemyslaw Frankowski, ülkesi Polonya'nın milli takımında 47 karşılaşmada görev aldı.

İlk milli maçına 23 Mart 2018 tarihinde Nijerya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Frankowski, Polonya Milli Takımı ile toplam 47 maçta 3 gol kaydetti.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.