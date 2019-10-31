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Galatasaray'ın 3 forveti bir Diagne etmedi

Club Brugge'da attığı gollerle dikkat çeken Diagne, Galatasaray'ın forvetleri Falcao, Adem Büyük ve Andone'un önünde yer alıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Transfer döneminde adı birçok kulüple anılmasına rağmen Club Brugge’a kiralık olarak giden ve Belçika’da attığı gollerle ayakta alkışlanan Mbaye Diagne dün akşam Zulte Waragem maçında yine şov yaptı.
 
Club Brugge’da hocası Philippe Clement tarafından genelde oyuna sonradan dahil olan ve görev aldığı süre içerisinde skora direkt olarak katkı yapan Diagne 5 maçta 4 gol atarken, Senegalli forvetin sadece 120 dakikada bu istatistiği yakalaması göz doldurdu. Ligde şu ana kadar 90 dakika forma giyemeyen Mbaye Diagne, Okereke ve Dennis’i bir hayli zorlarken 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da Falcao, Adem Büyük ve Andone’u geçmesi ise sarı kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.
 
İşte Diagne’nin aldığı süre ve attığı gol sayısı
 
Cercle Brugge – Club Brugge: 4 dakika gol yok
Mechelen – Club Brugge: 34 dakika 2 gol
Club Brugge – Gent: 12 dakika 1 gol
Club Brugge – Standard Liege: 45 dakika gol yok
Zulte Waragem – Club Brugge: 25 dakika 1 gol
 
Toplam: 120 dakika 4 gol
 
Falcao: 181 dakika 1 gol
Adem Büyük: 196 dakika 1 gol
Florin Adone: 350 dakika 2 gol
 
Toplam: 4 gol

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