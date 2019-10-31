Galatasaray'ın 3 forveti bir Diagne etmedi

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer döneminde adı birçok kulüple anılmasına rağmen Club Brugge’a kiralık olarak giden ve Belçika’da attığı gollerle ayakta alkışlanan Mbaye Diagne dün akşam Zulte Waragem maçında yine şov yaptı.

Club Brugge’da hocası Philippe Clement tarafından genelde oyuna sonradan dahil olan ve görev aldığı süre içerisinde skora direkt olarak katkı yapan Diagne 5 maçta 4 gol atarken, Senegalli forvetin sadece 120 dakikada bu istatistiği yakalaması göz doldurdu. Ligde şu ana kadar 90 dakika forma giyemeyen Mbaye Diagne, Okereke ve Dennis’i bir hayli zorlarken 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’da Falcao, Adem Büyük ve Andone’u geçmesi ise sarı kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.

İşte Diagne’nin aldığı süre ve attığı gol sayısı

Cercle Brugge – Club Brugge: 4 dakika gol yok

Mechelen – Club Brugge: 34 dakika 2 gol

Club Brugge – Gent: 12 dakika 1 gol

Club Brugge – Standard Liege: 45 dakika gol yok

Zulte Waragem – Club Brugge: 25 dakika 1 gol

Toplam: 120 dakika 4 gol

Falcao: 181 dakika 1 gol

Adem Büyük: 196 dakika 1 gol

Florin Adone: 350 dakika 2 gol

Toplam: 4 gol