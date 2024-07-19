Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı Dries Mertens

Galatasaray, Avusturya'daki ilk hazırlık çalışmasını tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda burada oynanan üç hazırlık maçında öne çıkan isim Dries Mertens oldu. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, oynanan üç maçta da skora katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trencin karşılaşmasının ardından oyuncusunun performansını övdü ve şu sözleri kullandı;

"Dries Mertens'e 'Benjamin Button' diyelim. Çok şık bir gol attı. Oyun içinde de çok istekliydi. Antrenmanları da çok iyi geçirdi. Yaşa inanan bir teknik direktör değilim. Bazen 20 yaşındaki oyuncu 37 yaşındaki oyuncu kadar antrenman yapamaz. Dries bunu net bir şekilde gösteriyor."