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  • Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı! Dries Mertens hazırlık maçlarında göz doldurdu
Spor

Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı! Dries Mertens hazırlık maçlarında göz doldurdu

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarındaki performansıyla yeni sezonda da takımının en önemli hücum ayaklarından biri olacağını gösterdi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 37'lik delikanlısı! Dries Mertens hazırlık maçlarında göz doldurdu
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Galatasaray'da 37 yaşındaki Dries Mertens, kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarındaki performansıyla parmak ısırttı.

LASK Linz ile oynanan maçta asist yapan Belçikalı yıldız, Fortuna Düsseldorf ile oynanan maçta da şık bir gole imza attı.

Mertens, performansıyla yeni sezonda da teknik direktör Okan Buruk'un en büyük hücum ayaklarından biri olacağını gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde kulüp hesabına konuşan Belçikalı yıldız, yeni sezonda da hedefinin şampiyonluk olduğunu ve 25. şampiyonluğu kazanmak istediğini söylemişti.

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