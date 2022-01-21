AA 21 Ocak 2022 Cuma 12:33 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 12:33

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

TFF, SELAHATTİN BEYAZIT İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, Beyazıt'ın vefatının derin bir üzüntü ile öğrenildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Sarı-kırmızılı kulüpte 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Selahattin Beyazıt'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."