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Galatasaray'ın Adem Büyük ve Yusuf Erdoğan'la ilgilenmesi taraftarları ayağa kaldırdı

Şener Özbayraklı’nın ardından Adem Büyük ve Yusuf Erdoğan’ı da kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray’da taraftarlar Fatih Terim ve yönetime serzenişte bulundu.

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TM Dijital Haber Merkezi

Kadroda yerli futbolculara ağırlık vermek isteyen ve ilk olarak Şener Özbayraklı ile anlaşmaya varan Galatasaray için Adem Büyük ila Yusuf Erdoğan iddiası sarı kırmızılı taraftarları çok şaşırttı.

‘ADEM BÜYÜK VE YUSUF ERDOĞAN’IN GALATASARAY’DA NE İŞİ VAR?’ TEPKİSİ

Genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadrosunda görmek isteyen taraftarlar Yusuf Erdoğan – Adem Büyük söylentilerine tepki gösterirken, bu iki oyuncunun olası transfer ihtimali bile camiada homurdanmalara yol açtı. Yerli oyuncu yatırımı için belli bir yaşa gelmiş, takımlarında genelde arka plana itilmiş, hatta dönem dönem kendi seyircisi tarafından olumsuz tepkilerle karşı karşıya kalmış isimleri kadroda görmek istemeyen Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Fatih Terim ve yönetime göndermelerde bulunurken, özellikle Yusuf – Adem ikilisi için ‘bu futbolculara imza attırmayın’ serzenişleri Twitter’ı aktif bir şekilde kullan yöneticiler baskı altına almış durumda.

TARAFTAR GENÇ VE YETENEKLİ FUTBOLCU İSTİYOR

Yerli futbolcu yatırımını yeni Ozan Kabak, Yunus Akgün, Gökay Güney, Atalay Babacan, Malik Karaahmet veya Anadolu takımlarında oynayan oyuncuların keşfiyle yapılmasını isteyen sarı kırmızılı camia Fatih Terim, teknik heyet ve scout ekibinden sürpriz hamleler beklerken yönetimin de bu projeye destek vermesi isteniyor.

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