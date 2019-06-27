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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi

Galatasaray'a resmi imzayı atması beklenen Hollandalı yıldız Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Transferin resmi olarak açıklanması ve sarı kırmızılıların bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2+1 yıllık kontrat yapması bekleniyor.

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Sezon biter bitmez transferi için anlaşma sağlanan Ryan Babel, imza için İstanbul'da! Beşiktaş'tan ayrılıp devre arasında Fulham'a giden ve Premier Lig'in noktalanmasıyla birlikte boşa çıkan Hollandalı yıldız, İstanbul'a bekleniyor.

Galatasaray, 32 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık kontrat yapacak. Babel'in garanti ücreti 2.5 milyon Euro ve imza parası alması bekleniyor.

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