Galatasaray'ın Antalya kadrosu belli oldu! 4 futbolcu yok

DHA 22 Nisan 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:13

Galatasaray'ın Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Radamel Falcao, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 13.00'te özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Takım ilk idmanını da bugün konaklayacağı otelde gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılıların Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."