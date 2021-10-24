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Spor

Galatasaray'ın antrenmanını 10 bin taraftar izledi

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını Nef Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın idmanını yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

AA24 Ekim 2021 Pazar 17:02 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 17:02
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Nef Stadı'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı.

Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

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