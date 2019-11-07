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Galatasaray'ın Avrupa macerası kâbusa döndü

Avrupa kupalarında son dönemde beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Real Madrid'den 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

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Avrupa arenasında Türkiye'yi en fazla temsil eden ve 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılı takım, son yıllarda bu kulvardaki kötü performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor.
 
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 30 karşılaşmada sadece iki kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Söz konusu karşılaşmalarda 19 kez mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9 kez de berabere kaldı.
 
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 karşılaşmada ise galibiyet elde edemedi.
 
Avrupa'da en farklı mağlubiyet tekrarlandı
 
Galatasaray, Real Madrid karşısında Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini tekrarladı.
 
Sarı-kırmızılı takım daha önce bu kulvardaki en farklı mağlubiyetini, 1972-1973 sezonunda, 27 Eylül 1972'de Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih karşısında 6-0'lık skorla yaşamıştı.
 
Galatasaray, Avrupa arenasında 47 yıl sonra bir müsabakayı 6-0 kaybetti.
 
6 Kasım kabusu
 
Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini 6 Kasım'da yaşayan Galatasaray, Avrupa arenasında da aynı gün tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattı.
 
Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Kasım 2002'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olarak Süper Lig tarihinde en farklı mağlubiyetini gördü.
 
Galatasaray, 17 yıl aradan sonra yine Fatih Terim idaresinde 6 Kasım 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Real Madrid müsabakasını 6-0 yitirerek, Avrupa kupalarındaki en ağır iki yenilgisinden birisini yaşadı.
 
100. galibiyeti göremiyor
 
Galatasaray, Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde etmek için çıktığı son 11 karşılaşmayı kazanamadı.
 
Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, "dalya" hedefiyle çıktığı 11 müsabakanın 3'ünde berabere kalırken, 8'ini kaybetti.
 
Deplasmanda galibiyeti unuttu
 
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 deplasman maçında galibiyete ulaşamadı.
 
Avrupa arenasındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 19 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
 
Galatasaray, söz konusu dönemdeki 19 dış saha mücadelesinde rakiplerine 15 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
 
Gol atamayan tek takım
 
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol atamayan tek takım olarak dikkati çekiyor.
 
Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı takım dışındaki ekipler ağları havalandırmayı başardı.
 
Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmasında gol atamayan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
 
AA
 

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