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Spor

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu
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Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve müsabakada görev yapamayacak Ismail Jakobs'un ise takıma destek amacıyla Hollanda'ya gittiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre AZ Alkmaar maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.

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