25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın Banega'nın transferi için Fernando önerisine Sevilla sıcak bakmadı

Banega transferi için Fernando takasına açıklık getiren Sevilla cephesi böyle bir anlaşmanın uzak olduğunu belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘Galatasaray ile el sıkıştı, anlaşma tamam, Cuma günü İstanbul’da’ haberleri yapılan Ever Banega sarı kırmızılı taraftarları hayli heyecanlandırırken, yıldız futbolcunun transferi için ‘Fernando ile takas yapılacak’ iddiası ise meraklı bekleyişi bir kat daha artırdı.
 
İSPANYOLLARA GÖRE FERNANDO TAKASI YALAN
 
Galatasaray’a imza atması an meselesi olan Ever Banega için Sevilla cephesinden ilginç bilgiler geliyor. Oyuncunun, sarı kırmızılı kulübe transferi konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmazken, İspanyolların Fernando takası iddiaları içinse ‘Neden istikrarsız bir futbolcuyu alalım’ yorumlarını yaptığı belirtildi. Lopetegui ve Monchi’nin gelişiyle yeniden yapılanmaya giden Endülüs ekibinin kadroyu genelde genç futbolcularla takviye ettiği gözlemlenirken, kırmızı beyazlı takımın 31 yaşındaki Fernando söylentilerini pek ciddiye almadıkları vurgulandı.
 
"NEDEN BANEGA’YI VERİP FERNANDO’YU ALALIM?"
 
Galatasaray’da iki sezondur top oynayan ve genelde istikrar sorununun dışında sakatlık problemleriyle de karşı karşıya kalan Fernando’nun fizik kapasitesi açısından Sevilla’ya uygun görülmediği ifade edilirken, kulübe yakın menajerlerin verdiği bilgilere göre Monchi’nin ’31 yaşındaki Banega’yı satıp neden 31 yaşındaki Fernando’yu alalım, Banega geçen sezon tam 51 maçta görev aldı, Süper Lig’de 30 maça çıkmış ve fizik olarak sürekli olarak düşüşe geçen bir oyuncuyla anlaşmamız yanlış olur’ ifadelerini kullandığı bildirildi.  

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

Eczanelerde yeni dönem başlıyor!

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Fatih Terim, Onyekuru'nun alternatifini buldu

Fatih Terim, Onyekuru'nun alternatifini buldu

G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

Feci olay! Bu fotoğrafı çekildikten sonrası korkunç

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

Romen turistin kaza sonrası rahatlığı pes dedirtti

Romen turistin kaza sonrası rahatlığı pes dedirtti
 

POPÜLER HABERLER

Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi! Malatya'da...

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi! Malatya'da...

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA