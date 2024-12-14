Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Ismail Jakobs gibi önemli oyuncuların sakatlandığı Galatasaray'da bu listeye son olarak Davinson Sanchez eklendi. Malmö ile oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında kendisini yere bırakan Kolombiyalı savunmacı, karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlıklar teknik direktör Okan Buruk'un elini son derece zayıflattı. Deplasmandaki zorlu mücadelede oyuncu değişikliklerinde zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, 18 yaşındaki Efe Akman'ı sahaya sürdü. Aslan'da sakat oyuncu sayısı toplamda 7'ye yükseldi.

TRABZON DERBİSİ ÖNCESİ KRİZ

Okan Buruk, Malmö müsabakasının ardından Elias Jelert ile ilgili konuştu: "Ayağında ağrı olan Jelert maçın son anlarında değişiklik istedi. Jelert'in ağrısını sakatlık olarak değerlendirmiyorum. Yorgunluk ağrısıydı" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakat oyuncuların yokluğu büyük problem oluşturabilir. Buruk'un muhtemel 11'i düşünüldüğünde yedek kulübesinde kaleciler hariç kalan isimler şöyle; Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Hakim Ziyech. Performansıyla beğenilmeyen Hakim Ziyech ve genç oyunculardan oluşan bu yedek kulübesi, Aslan'ı Trabzonspor karşısında zorlayabilir.

BALTACI DA OYNAYAMAYACAK

Malmö deplasmanında yorgunluk nedeniyle zorlanan Galatasaray, deplasman dönüşünde de güçlük çekebilir. Malmö maçında fedakarlık yaparak oynayan Abdülkerim Bardakcı'nın Trabzonspor derbisinde de iğne tedavisi ile sahada olması bekleniyor. Sivasspor müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Metehan Baltacı da Bordo-Mavililer'e karşı forma giyemeyecek. Perşembe günü Malmö'de oynayan Aslan, pazartesi günü Trabzonspor karşısında yorulabilir. Buna ek olarak Okan Buruk'un elinde hamle oyuncusunun az olması da maçı Cim-Bom adına zor duruma sokabilir