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  • Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için yeni açıklama
Spor

Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için yeni açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona yaptığı itirazı reddetti.

7 Eylül 2023 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için yeni açıklama
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Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kurulan 1959 öncesi şampiyonlukları araştırma komisyonuna dair Galatasaray Kulübü'nün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

  • TFF Tahkim Galatasaray
  • 1959 öncesi şampiyonluklar
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