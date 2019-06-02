Galatasaray'ın bayram şekeri Ryan Babel

Babel’in G.Saray takımında giyeceği formanın numarasına kadar her şeyin belli olduğu, birkaç hukuksal formalitenin de aşıldıktan sonra imzaların atılacağı aktarıldı. 32 yaşındaki forvetin G.Saray taraftarlarına bayram hediyesi olarak 1-2 gün içinde resmen açıklanacağı öğrenildi.

(Güneş)