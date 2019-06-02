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Galatasaray'ın bayram şekeri Ryan Babel

Ryan Babel transferindeki pürüzleri tek tek gideren Sarı-Kırmızılı yönetim, Hollandalı yıldız için hazırladığı detaylı sözleşmenin imzalanıp dönmesini bekliyor.

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Babel’in G.Saray takımında giyeceği formanın numarasına kadar her şeyin belli olduğu, birkaç hukuksal formalitenin de aşıldıktan sonra imzaların atılacağı aktarıldı. 32 yaşındaki forvetin G.Saray taraftarlarına bayram hediyesi olarak 1-2 gün içinde resmen açıklanacağı öğrenildi.

(Güneş)

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

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