Galatasaray'ın bayram şekeri Ryan Babel
Ryan Babel transferindeki pürüzleri tek tek gideren Sarı-Kırmızılı yönetim, Hollandalı yıldız için hazırladığı detaylı sözleşmenin imzalanıp dönmesini bekliyor.
Babel’in G.Saray takımında giyeceği formanın numarasına kadar her şeyin belli olduğu, birkaç hukuksal formalitenin de aşıldıktan sonra imzaların atılacağı aktarıldı. 32 yaşındaki forvetin G.Saray taraftarlarına bayram hediyesi olarak 1-2 gün içinde resmen açıklanacağı öğrenildi.
(Güneş)
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