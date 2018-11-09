Galatasaray'ın bedavaya Genoa'ya gönderdiği Koray Günter'in Tottenham'la anlaştığı öne sürüldü

Sezon başında Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olan Koray Günter için flaş iddia.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun, İngiliz devi Tottenham’la anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Serie A’da önemli bir aşama kaydeden Koray için Milan ve Inter’in de devrede olduğu öne sürülmüştü.