Galatasaray'ın bedavaya Genoa'ya gönderdiği Koray Günter'in Tottenham'la anlaştığı öne sürüldü
Galatasaray'dan Genoa'ya bedelsiz olarak transfer olan Koray Günter'in Premier Lig ekibi Tottenham’la anlaştığı iddia edildi.
Sezon başında Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olan Koray Günter için flaş iddia.
24 yaşındaki savunma oyuncusunun, İngiliz devi Tottenham’la anlaşma sağladığı iddia ediliyor.
Serie A’da önemli bir aşama kaydeden Koray için Milan ve Inter’in de devrede olduğu öne sürülmüştü.
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