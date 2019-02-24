Galatasaray'ın belalısı Akhisarspor
Düşme hattında son sıradaki Akhisarspor, Galatasaray'la oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet aldı.
Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Cim Bom’u eleyerek finale çıkan Akigo, kupa son şampiyonu olarak da lig şampiyonu Sarı-Kırmızılılar’ı Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla 5-4 mağlup etti. Manisa ekibi sezonun ilk yarısında ise yine antrenör Cem Kavçak yönetiminden rakip olduğu Galatasaray’ı evinde 3-0 yendi.
Güneş
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