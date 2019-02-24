Galatasaray'ın belalısı Akhisarspor

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Cim Bom’u eleyerek finale çıkan Akigo, kupa son şampiyonu olarak da lig şampiyonu Sarı-Kırmızılılar’ı Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılarla 5-4 mağlup etti. Manisa ekibi sezonun ilk yarısında ise yine antrenör Cem Kavçak yönetiminden rakip olduğu Galatasaray’ı evinde 3-0 yendi.

Güneş