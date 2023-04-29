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Spor

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi hedefi 3 puan

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın hedefi 3 puan.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi hedefi 3 puan
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'de deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Bu sezon daha önce oynadığı iki derbiden galip ayrılan Aslan, siyah-beyazlılar karşısında da galip ayrılıp şampiyonluk yarışında önemli adımı da aşmak istiyor.

SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 4 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup ederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı. Aslan bu 4 maçta 15 gol kaydederken, 4 gol yedi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 10 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, topladığı 32 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cimbom, deplasmanda son olarak Alanyaspor ile oynadığı mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 67 golle de ligde Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor.

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