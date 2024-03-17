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Spor

Galatasaray'ın bildiği tek şey galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi.

Sabah17 Mart 2024 Pazar 13:25 - Güncelleme:
Galatasaray'ın bildiği tek şey galibiyet
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Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

GALATASARAY NEFES ALDI

Aslan'ın önce Avrupa Ligi'nden, sonra da Türkiye Kupası'ndan elenmesiyle beraber haftada bir maça çıkmasının olumlu etkileri görülmeye başladı.

Sezon başından beri yoğun maç trafiğine giren ve yeterli dinlenme şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcular son iki haftadır biraz rahatladı. Rize ve Kasımpaşa karşılaşması öncesinde verilen izinlerin oyuncuları sevindirdiği belirtildi. Bunun ilk yansımasının Rize maçında yaşandığı ve verilen reaksiyonun arkasında bunun yattığı bildirildi.

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