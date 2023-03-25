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Spor

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü'nün 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

25 Mart 2023 Cumartesi 14:14 - Güncelleme:
Galatasaray'ın borcu açıklandı
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Galatasaray'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.

FIRAT DEVELİOĞLU DAVASINI GERİ ÇEKTİ

Bu arada kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun, sarı-kırmızılı kulübün 26-27 Mart 2022'de gerçekleştirilen olağan mali genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemiyle açtığı davayı geri çektiği bildirildi.

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin açtığı dava sonrasında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in başkanlık görevine seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Dava sonrası gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim seçilerek camiayı kenetlendirmiş, dış baskıları minimuma indirmiş, Galatasaray Kulübünün hak ettiği başarıları kazanması için gerekli barış ortamını sağlamıştır. Sarı-kırmızılı camiadaki bu birlikteliğin kulübün başarılarını arttıracağından hiç şüphemiz yoktur. Mevcut yönetim camiadan aldığı güç, moral ve motivasyonla kulübü hak ettiği noktaya getirmiştir. Müvekkilim Fırat Develioğlu öncelikle bir taraftar ve Galatasaray'a gönül vermiş bir üye olarak, yine kulübün menfaatleri doğrultusunda 26.03.2022 tarihli genel kurulda alınan kararların iptali için açmış olduğumuz davadan vazgeçme kararı almıştır.

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