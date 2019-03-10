Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano'dan transfer açıklaması
Sezon sonunda ayrılacağı yönünde haberler çıkan Mariano, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray ile 2020'ye kadar sözleşmesi olduğunu hatırtalan Brezilyalı, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada olmaktan çok mutluyum. Önemli bir mücadele içindeyiz ve yalnızca sahaya konsantre olduk" diye konuştu.
Galatasaray'da 2.2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle sezon sonunda gönderilmesi düşünülen Brezilyalı sağ bekin menajerinin Fluminense ile görüştüğü iddia edilmişti
Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Mariano, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği Fluminense'ye geri dönmeye çok sıcak bakıyor...
Sabah
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