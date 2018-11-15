Galatasaray'ın Brezilyalıları Mariano, Maicon ve Fernando'nun performansındaki düşüş göze çarpıyor

Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuları Maicon, Mariano ve Fernando, bu sezon ise büyük bir düşüş yaşıyor. Bonservis maliyetleri 17 milyon 250 bin Euro olan üç sambacının performans kaybının ardında ise yaşadıkları olaylar var. İşte düşüşün perde arkasında yaşananlar.

TRANSFER HABERİ MAICON VE EŞİNİ YIKTI

23 Ağustos'ta Gomis'i Al-Hilal'e satan Galatasaray, Maicon'u da Suudi Arabistan'a kiralık göndermeye karar verdi. Kulüpler 2.5 milyon Euro'ya anlaştı. Mariano ve ailesi ile o sırada beraber olan Maicon'un telefonu çaldı, Al-Hilal'le yapılan anlaşma söylendi. Bunu öğrenen Maicon'un eşi Ursula, Türkiye'den ayrılacakları için hüngür hüngür ağlamaya başladı. Mariano ve eşi de yakın dostları İstanbul'dan gideceği için olumsuz etkilendi. Evraklar yetişmediği için transfer gerçekleşmedi ama Maicon'un konsantrasyonu dağıldı ve formasını 18 yaşındaki Ozan Kabak'a kaptırdı.

FERNANDO BİR AY TAKIMDAN AYRI KALDI

Ailece görüştükleri Maicon'un gönderilecek olmasından etkilenen Mariano da formsuz bir döneme girdi ve Şampiyonlar Ligi'nde Linnes'in yedeği konumuna düştü. Fernando ise Bursa maçında yaşadığı sakatlık yüzünden bir ay uzak kaldı. Üst üste gelen sakatlık ve cezaların ardından Brezilyalı savunmacılar için diriliş, Kayseri deplasmanı oldu. 3-5-2 sistemime döndüğü Kayseri maçında Maicon-Mariano ikilisini geri kazanan teknik direktör Fatih Terim, milli arada Fernando'yu hazırlayıp Donk ve Ndiaye'nin boşluğunu dolduracak.

(Sabah)