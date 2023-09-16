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Spor

Galatasaray'ın büyük kozu: Mauro Icardi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynanacağı maçta takımın en büyük kozu yine Mauro Icardi olacak.

Sabah16 Eylül 2023 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Galatasaray'ın büyük kozu: Mauro Icardi
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Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk edeceği maçta Mauro Icardi bir kez daha "Simge Sağın konseri" verdirmek istiyor.

Attığı gollerden sonra ünlü sanatçının "Aşkın Olayım" şarkısının çalındığı Rams Park'ta tecrübeli forvet yine bu parçayı dinlettirmeye kararlı. Icardi bu sezon lig ve Avrupa'da 7 karşılaşmada forma giydi. Fileleri 7 defa havalandırmayı başardı. 1 de asisti var.

BOŞ GEÇMİYOR

Ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK filelerini 2'şer defa sarstı Avrupa'da da Ljubljana'ya 1, Molde'ye içeride ve dışarıda 1'er olmak üzere 2 gol attı. Toplamda şimdiden 7 gole ulaştı. Bugün Karadeniz temsilcisine karşı da gol sevinci yaşamak istiyor.

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