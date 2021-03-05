''Galatasaray'ın cezaları ertelendi'' Metin Sipahioğlu: Dirsek atan oyuncuya 1 maç ceza veriyorlar

05 Mart 2021 Cuma 21:58 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 21:58

TRT Spor'a konuşan Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bize bir cevap hakkı doğmadıkça konuşmamayı ve kirli gündemle meşgul olmak istemiyoruz. Başka camiaların zeytinyağı gibi üste çıktığı açıklamalar üst üste geliyor. Son günlerde bazı açıklamalar oldu, hepinizin malumu.

"BÜYÜK RESMİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu ama bizim konuşma sebebimiz dünden, bugünden farklı. Biz büyük resmi göstermek istiyoruz.

HALUK ULUSOY VURGUSU

90'lı yılların sonundan başlayarak bu ülke, 10 yıl TFF başkanlığı yapan ve içindeki büyük aşkı ortaya çıkarıp, hayalinin Galatasaray başkanlığı olduğunu belirten, dolayısıyla TFF başkanlığı yaptığı dönemde de takımına büyük hizmet etmiş isimleri gördü.

"KUMPASLA HANGİ TAKIMIN ZİRVEDEN DİBE GELDİ, HANGİ TAKIMIN DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTIĞI ORTADA"

3 Temmuz 2011'de kahpe örgütün yaptığı saldırıdan sonra en büyük kumpası gördü Fenerbahçe. Bundan sonra hangi takımın zirveden dibe geldiği ve hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada.

"OTOBÜSÜMÜZ KURŞUNLANDI ERTESİ HAFTA GÜLEREK POZLAR VERDİLER"

2014 yılında hangi takımın şampiyonluk yolundayken otobüsünün toplu katliam girişiminde kurşunlandığı ortada. Biz kurşunlandıktan ertesi hafta otobüs koltuklarında kimlerin gülerek ne pozlar verdiği ortada.

"BU TİYATRONUN TEK ADI: YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR"

Bu sezon başından beri 'Rıdvan Dilmen Sezonu' algısı yaptılar. Serdar Tatlı'yı MHK'ya bizim getirdiğimiz algısını yaptılar. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' bu tiyatronun tek adıdır.

"SON 7 YILDA ŞAMPİYONLUĞUMUZ YOK HALA UTANMADAN ADALET DİYE ÇIĞIRTKANLIK YAPIYORLAR"

Fenerbahçe 2011'den beri sadece 1 kez şampiyon olmuştur ve 7 yıldır şampiyonluğu yoktur. Bu tablo varken hala utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar.

"BEŞİKTAŞ KEŞKE DERBİ ÖNCESİ ALGI YAPMASAYDI"

Beşiktaş her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı.

"9 SANİYEDE YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ PENALTIMIZI İPTAL ETTİLER"

4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi! Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar ve sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin!

"DİRSEK ATAN OYUNCUYA 1 MAÇ CEZA VERİYORLAR"

PFDK, dirsek atan bir oyuncuya (Mustafa Muhammed) sadece 1 maç ceza veriyor. Bunu veriyorsa Türk futbolu sadece bağırma, çağırma ve algılarla yönetiliyordur.

"PLAY-OFF FİNALİNDE STOPERLERİ VE TEKNİK DİREKTÖRLERİNİN CEZALARINI ERTELEDİLER"

2012 yılında play-off finalinde yapacağımız maçta rakibimizin sahaya çıkabilmesi için, stoperleri ve teknik direktörlerinin cezaları ertelendi ve sahaya çıktılar. Biz bunları gördük. Türkiye de görsün, farkında olsun.

"HAKEM HATALARI OLMASA LİDERDİK"

Hakem hataları olmasa şu anda liderlik koltuğunda Fenerbahçe olurdu. Her maça final olarak odaklanacağız ve adım adım zafere yürüyeceğiz.

"TARAFTARLARIMIZ LÜTFEN KENETLENSİN, BU ODAKLARI KENETLENEREK YIKARIZ"

7 senedir şampiyon olamıyoruz, taraftarımız sabırsız, haklılar. Sabredelim, kenetlenelim bu oluşuma karşı. Lütfen kenetlenelim. Biz bu odakları kenetlenerek yıkarız."