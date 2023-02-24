Galatasaray'ın çılgın Victor Nelsson planı! Akıllara durgunluk veren rakam

Victor Nelsson, Galatasaray'da başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, ciddi talipleri olan Victor Nelsson'u önümüzdeki yaz satarak büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK

Kadrosuna geçtiğimiz yaz yıldız isimleri katan Galatasaray'da başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerin talipleri artıyor. Bu isimlerin arasında Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Victor Nelsson yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu isimlerin satışından büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.

VICTOR NELSSON İÇİN RAKAM BELLİ OLDU

Galatasaray'ın 2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, başarılı performansıyla kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle Sevilla ve Inter'in yakından takip ettiği Danimarkalı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel. 24 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro. Yönetim, Nelsson'u önümüzdeki yaz satmanın hesabını yaparken bir yandan da yeni stoper arayışlarına başladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 24 resmi maça çıkan Victor Nelsson, bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2150 dakika sahada kalan Danimarkalı stoper, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.