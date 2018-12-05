Galatasaray'ın çok istediği golcü futbolcu Soriano serbest kaldı
Salzburg ve Bejing Gouan'da oynadığı dönemde birçok kez adı Galatasaray ile anılan İspanyol forvet Jonathan Soriano Çin ekibinden resmen ayrıldı.
Galatasaray'ın transfer listesindeki oyunculardan olduğu iddia edilen İspanyol forvet Jonathan Soriano, 2 sezondur forma giydiği Bejing Guoan ile sözleşme uzatmadı.
Çin ekibiyle kontratını yenilemeyen 33 yaşındaki Soriano, Instagram hesabından taraftarlara da teşekkür etti.
2016/2017 sezonu devre arasında Red Bull Salzburg'dan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Pekin takımına giden Soriano şu an serbest konumda.
Soriano, Bejing Guoan'da toplam 36 maçta 31 gol kaydetti.
(Fanatik)
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