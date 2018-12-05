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Galatasaray'ın çok istediği golcü futbolcu Soriano serbest kaldı

Salzburg ve Bejing Gouan'da oynadığı dönemde birçok kez adı Galatasaray ile anılan İspanyol forvet Jonathan Soriano Çin ekibinden resmen ayrıldı.

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Galatasaray'ın transfer listesindeki oyunculardan olduğu iddia edilen İspanyol forvet Jonathan Soriano, 2 sezondur forma giydiği Bejing Guoan ile sözleşme uzatmadı.

Çin ekibiyle kontratını yenilemeyen 33 yaşındaki Soriano, Instagram hesabından taraftarlara da teşekkür etti.

2016/2017 sezonu devre arasında Red Bull Salzburg'dan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Pekin takımına giden Soriano şu an serbest konumda.

Soriano, Bejing Guoan'da toplam 36 maçta 31 gol kaydetti. 

(Fanatik)

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