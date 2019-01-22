Galatasaray'ın isteyip Cardiff'in anlaştığı Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu Galatasaray'ın sezon başında talip olduğu ve Cardiff ile anlaşan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, kalktıktan bir süre sonra radardan kayboldu.