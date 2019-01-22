Galatasaray'ın isteyip Cardiff'in anlaştığı Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu
Galatasaray'ın sezon başında talip olduğu ve Cardiff ile anlaşan Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, kalktıktan bir süre sonra radardan kayboldu.
Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu.
Sinyal alınamayan uçakta bulunan Arjantinli oyuncu, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a geri dönmüş ve tekrar Cardiff'e doğru yola çıkmıştı.
Polis kaynakları, Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın kaybolduğunu doğruladı.
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