Galatasaray'ın düşme hattıyla arası 4 puana indi

20 Ocak 2022 Perşembe 22:29 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:29

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, kötü gidişe son veremedi.

Galatasaray'ın düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 22. haftayı düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un sadece 4 puan önünde kapattı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 11 maçın 6'sında puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 6 karşılaşmada 2 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve toplamda 16 puan yitirdi.

Galatasaray, ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise ilk golü bulduğu Atakaş Hatayspor maçında 4-2 kaybetti. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

SON 11 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesindeki 17 gole engel olamadı.