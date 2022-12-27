Galatasaray'ın Edin Dzeko'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Inter'in golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN DZEKO'YA 4 MİLYON AVRO

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sarı kırmızılılar sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek Dzeko'ya yıllık 4 milyon avro teklif etti.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DEN DE TEKLİF VAR

36 yaşındaki futbolcuya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan da iki teklif geldiği ve bu tekliflerin Galatasaray'ın önerdiği rakamdan daha cazip olduğu belirtiliyor.

DZEKO INTER'DE KALMAK İSTİYOR

Bosna Hersekli yıldız, şu anda Inter'den 5,5 milyon avro maaş + 1 milyon avro bonus kazanıyor. Dzeko'nun kendini rahat hissettiği Milano'da kalmak istediği ifade edilirken, maaşında indirim yapmaya da hazır olduğu gelen haberler arasında.

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INTER'İN TEKLİFİ, GALATASARAY'INKİNDEN DÜŞÜK OLACAK

Inter'in, Bosnalı yıldızın menajeri Alessandro Lucci ile henüz temas kurmadığı öğrenildi. İtalyan kulübü 30 yaş üstü futbolcuları için maliyet düşürme stratejisi uyguluyor. Bu nedenle Inter yönetiminin, Galatasaray'ın teklifinden daha düşük bir teklif yapması muhtemel görünüyor.

Star Gazetesi