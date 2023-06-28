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Spor

Galatasaray, Emre Can transferinde önemli bir adım attı

Borussia Dortmund'un adı Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki yıldızı Emre Can'ın durumu belli oldu. Almanlar, yapılan görüşmenin ardından imzaların atılmaya yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar.

Fanatik28 Haziran 2023 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Emre Can transferinde önemli bir adım attı
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2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için yoğun bir transfer dönemi geçiriyor.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak isteyen sarı - kırmızılılar başka oyuncular için de görüşmeler gerçekleştiriyor.

TRANSFERLER KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞIYOR

2023/2024 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı - kırmızılılar grup aşamasına kalmak için iki ön eleme ve bir play-off turu oynayacak. Gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transferleri Avusturya kampına yetiştirmek istiyor.

Sarı - kırmızılılar dün Florya Metin Oktay yönetiminde top başı yaptı.

GÜNDEME GELEN İSİMLERDEN BİRİ DE EMRE CAN

Orta sahada Lucas Torreira'nın yanına iyi bir oyuncu trasnfer etmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen isimlerin başında Leandro Paredes geliyor. Sarı - kırmızılılar için gündeme gelen son isimse Borussia Dortmund'dan Emre Can olmuştu.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son aldığı karara göre, Türk asıllı oyuncular Türkiye'de yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek. Emre Can, Galatasaray'a transfer olması halinde yerli oyuncu olarak görev yapabilecek.

GÖRÜŞME YAPILDI

Emre Can'ın adının Galatasaray ile anılmasına rağmen Borussia Dortmund'da devam edeceği öğrenildi. Alman BILD'de yer alan habere göre, sarı - siyahlılar, yıldız oyuncunun menajeri Reza Fazeli ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Öte yandan Galatasaray'ın Emre Can ile ilgilendiği yönündeki haberlerin ise asılsız olduğu bilgisine yer verildi.

Bu sezon 27'si Bundesliga'da olmak üzere 38 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu üç kez gol gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı.

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