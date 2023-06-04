Galatasaray'da bu sezon şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri şüphesiz Kerem Aktürkoğlu oldu.

24 yaşındaki futbolcu, attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağladı. Özellikle Mauro Icardi ile iyi bir uyum yakalayan Kerem, son haftalarda yaptığı asistlerle adından söz ettirdi.

DOUBLE DOUBLE YAPABİLİR

İlk gol pasını 20. haftada veren yıldız oyuncu, son 3 maçta 5 asiste imza attı. İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında 1'er, Ankaragücü maçında ise 3 asist yaptı. Ligde 33 maçta 9 gol 11 asistlik performansa ulaştı.

Fenerbahçe derbisinde takımın en önemli gol ayaklarından olacak yıldız, derbide ağları sarsarsa sezonu 10 gol ve 11 asistle bitirerek iki alanda da çift hanelere ulaşarak 'double double' yapacak.