İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,7017
  • EURO
    25,59
  • ALTIN
    1485.37
  • BIST100
    5431.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi
Spor

Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi, en hırçını ise Abdülkerim Bardakcı oldu.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi
ABONE OL

Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralık olarak renklerine kattığı Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 24 karşılaşmada 22 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı forma giydiği 7 maçta da topu filelerle buluşturmayı başaran Icardi, ayrıca Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra sarı-kırmızılı forma altında ligde 20 gol barajını geçen ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada da skoru değiştirmeyi başaran Icardi, bu maçlarda 9 kez topu filelere gönderdi.

KEREM 9, GOMİS 8 GOL ATTI

Galatasaray'da bu sezon toplam 15 futbolcu skor üretirken, Mauro Icardi'den sonra en fazla gol atan isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, görev aldığı 34 maçta 9 kez topu filelere gönderirken, Gomis de 23 müsabakada 8 gol attı.

Sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens 6, Nicolo Zaniolo 5, Sergi Oliveira, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz da dörder golle öne çıktı.

ABDÜLKERİM 2 KIRMIZI, 4 SARI GÖRDÜ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı ve 74 sarı kart gösterildi.

Savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımda en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti. Milli futbolcu, forma giydiği 30 karşılaşmada 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

Sacha Boey 1 kırmızı ve 8 sarı, Nicolo Zaniolo da 1 kırmızı ile 1 sarı kartla Abdülkerim Bardakcı'yı takip etti.

FUTBOLCULARIN GOL VE KARTLARI

Spor Toto Süper Lig'de futbolcuların bu sezon attığı gol ve gördüğü kartlar şöyle:

Futbolcu Gol Sarı Kırmızı
Mauro Icardi223
Kerem Aktürkoğlu93
Bafetimbi Gomis81
Dries Mertens67
Nicolo Zaniolo511
Sergio Oliveira47
Milot Rashica43
Barış Alper Yılmaz45
Abdülkerim Bardakcı342
Juan Mata31
Sacha Boey181
Fredrik Midtsjö13
Yunus Akgün11
Leo Dubois11
Emre Taşdemir1

Lucas Torreira
6
Fernando Muslera
5
Victor Nelsson
5
Berkan Kutlu
4
Patrick van Aanholt
2
Samuel Adekugbe
2
Kazımcan Karataş
1
Emin Bayram
1
Harif Seferovic


Emre Taşdemir


Emre Akbaba


Kaan Ayhan


Okan Kocuk


Yusuf Demir


Emre Kılınç


Taylan Antalyalı


Hamza Akman


Alexandru Cicaldau


Özgür Baran Aksaka


Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.