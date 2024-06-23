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Spor

Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti

Galatasaray, eski ikinci başkanlarından Atilla Donat'ın hayatını kaybettiği açıkladı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 13:56 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti
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Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanlarından Atilla Donat, vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski ikinci başkanlarından, 5271 sicil numaralı üyemiz Atilla Donat'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Merhumun cenazesi 24 Haziran Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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