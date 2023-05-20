İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın eski yıldızı imzayı attı! 2 yıllık sözleşme
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı imzayı attı! 2 yıllık sözleşme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, takımı Gornik Zarbze ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu 2 sezon daha Polonya ekibinin formasını giyecek.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski yıldızı imzayı attı! 2 yıllık sözleşme
ABONE OL

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze ile yeni sözleşme imzaladı. Lukas Podolski 2025'e kadar Gornik Zabrze forması terletecek.

2015-16 sezonu başında Galatasaray'ın Arsenal'den 2,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Lukas Podolski, 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde ise Antalyaspor'a imza atmıştı.

PODOLSKİ, 2025'E KADAR UZATTI

2021-22 sezonu başından beri Gornik Zabrze forması giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, takımıyla 2025 yılına kadar geçerli yeni kontrat imzaladı.

Böylece Lukas Podolski 39 yaşına kadar Gornik Zabrze'de top koşturacak.

Polonya ekibiyle şimdiye dek 59 maça çıkan Lukas Podolski 16 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.