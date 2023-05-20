Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor forması da giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze ile yeni sözleşme imzaladı. Lukas Podolski 2025'e kadar Gornik Zabrze forması terletecek.

2015-16 sezonu başında Galatasaray'ın Arsenal'den 2,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Lukas Podolski, 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde ise Antalyaspor'a imza atmıştı.

PODOLSKİ, 2025'E KADAR UZATTI

2021-22 sezonu başından beri Gornik Zabrze forması giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, takımıyla 2025 yılına kadar geçerli yeni kontrat imzaladı.

Böylece Lukas Podolski 39 yaşına kadar Gornik Zabrze'de top koşturacak.

Polonya ekibiyle şimdiye dek 59 maça çıkan Lukas Podolski 16 gol, 14 asistlik istatistik yakalamıştı.