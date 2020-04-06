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Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı Pino'dan Falcao itirafı!

Eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino bir dizi itiraf yaptığı açıklamasında genç futbolculara Radamel Falcao'yu örnek gösterdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 11:55
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giuen Kolombiyalı oyuncu Juan Pablo Pino itiraflarda bulundu.

WinSports'a konuşan Pino Monaco'ya kadar yükseldikten sonra kendi hataları sebebiyle daha büyük takımlarda oynama şansını kaçırdığını belirterek itiraf yaptı. Pino açıklamasında, "19 yaşında Monaco'da oynayacak kadar iyi seviyeye çıktım. Eğer yeterince profesyonel olsaydım oynadığımdan daha büyük takımlarda oynayabileceğimi düşünüyorum. Disiplinsiz hareketler yaptığımı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir çok kulübün kendisini disiplinsiz hareketleri nedeniyle reddettiğini bildiğini söyleyen Kolombiyalı, geç olsa da hatalarından döndüğünü belirtti.

"GENÇLER FALCAO GİBİLERİ ÖRNEK ALSIN"

Milli Takımına da daha fazla katkı sağlayabileceği zamanların olduğunu belirten 33 yaşındaki Pino, "Birlikte oynadığım oyuncuları gördüğümde güzel bir nostalji yaşıyorum. Şu anda Milli Takımımızda Falcao gibi iyi şeyler yapan oyuncular var ve gençlerin onun gibileri örnek alması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Galatasaray'a Monaco'dan gelen Juan Pablo Pino, sarı kırmızılı takımdan sonra Al-Nasr'a gitmiş ve sonra tekrar Türkiye'de Mersin İdman Yurdu'nda forma giymişti. Daha sonra ülkemizden ayrılan 33 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sırasıyla Olympiakos, Independiente Medellin, Bastia, Universitario, Arema, Barito Putera'da forma giydi.

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