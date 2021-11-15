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Spor

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:09
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, teknik pas ile top kapma çalışmalarının ardından sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma uygulamaları üzerinde durdu.

Milli takımlarından davet alan 15 oyuncu antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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