Galatasaray'ın Fernandes düşüncesi yok

Fernandes, “Ocak ayında ne olacağıyla ilgili bir gelişme yok. Transferle ilgili hiç bir gelişme olmadı. Dolayısıyla şu an için söylenebilecek bir şey de bulunmuyor” diye konuştu. Gelecek hafta Galatasaray'la yapacakları Şampiyonlar Ligi maçının zor geçeceğine işaret eden Portekizli orta saha oyuncusu, “İstediğimiz sonuçları alamadık. Ancak bu kez ilk maçtaki gibi olmaz. Kalan maçların tamamını iyi bitirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

(Gunes)