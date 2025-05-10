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Spor

Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga oldu

İspanya'nın Unicaja Malaga takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i 71-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 01:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga oldu
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İspanya'nın Unicaja Malaga takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i 71-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Unicaja Malaga, 11 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de şampiyonluk için Galatasaray ile karşılaşacak.

AEK ise İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile aynı gün saat 17.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: SUNEL Arena

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovakya), Julio Anaya (Panama)

AEK: Hubb 6, Bryce 9, Gray 10, Netzipoglou, Golden 19, Flionis, Kuzminskas 5, Kouzeloglou 2, Tucker 5, Hale 9, Skordilis

Unicaja Malaga: Diaz 4, Kalinoski 5, Barreiro 5, Osetkowski 14, Sima 3, Perez 10, Balcerowski, Taylor 7, Carter 5, Tillie, Kravish 8, Perry 10

1. Periyot: 20-23

Devre: 31-37

3. Periyot: 55-50

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