Galatasaray'ın geleceğe yatırımı: İlhami Siraçhan Nas

Galatasaray'ın TFF 2. Lig takımı Ankaraspor'dan 10 milyon TL bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 1. Lig takımı Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdiği İlhami Siraçhan Nas'ı eski hocası Bayram Toysal anlattı.

10 MİLYON TL BONSERVİS

Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas için Ankaraspor'a 10 milyon Lira bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Aslan genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

10 NUMARA POZİSYONUNDA

20 Haziran 2002 doğumlu Siraçhan Nas, Ankaraspor altyapısında yetişti. Burada profesyonel olan genç futbolcu, Sivas Belediye'de kiralık olarak tecrübe kazanan on numara, sezon başında Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı-Kırmızılılar, yetenekli oyuncuyu TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.

"GALATASARAY GELECEĞE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR HAMLE YAPTI"

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Ankaraspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "Galatasaray geleceğe yönelik önemli bir hamle yaptı. İlhami Siraçhan Nas önümüzdeki yıllarda hem Galatasaray'a hem de ülke futboluna önemli hizmetler edecektir" dedi.

"SİRAÇHAN'I SELÇUK İNAN GİBİ DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Toysal, "Siraçhan yetenek olarak çok farklı bir oyuncu. Fiziği de çok iyi. 8 numara pozisyonunda görev alıp dikine oynayan bir oyuncu. Siraçhan'ı Selçuk İnan gibi düşünebiliriz. 3. bölgede çok sakin. Gol atma özelliği de çok iyi. Siraçhan'ın Galatasaray'da çok ciddi fark yaratacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"MEHMET TOPAL-SELÇUK İNAN KARIŞIMI"

Sözlerine devam eden Ankaraspor Teknik Direktörü, "Siraçhan için Mehmet Topal-Selçuk İnan karışımı bir oyuncu diyebiliriz. Siraç'a da o şans verilirse 1-2 sene içerisinde Avrupa'ya çok rahat gideceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

37 MAÇ 5 GOL

Siraçhan Nas, geçen sezon 37 resmi müsabakada görev aldı. 21 yaşındaki futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Siraçhan, 10 maçta sarı kart, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.